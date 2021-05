Amoklauf in Kasan: Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in Schule – Kinder und Lehrkraft getötet

Polizist in Russland Foto: über dts Nachrichtenagentur

Blutbad in Schule

Bei einem Schusswaffenangriff auf eine Schule der russischen Stadt Kasan sind mehrere Menschen getötet worden. Nach offiziellen Angaben wurden elf Menschen getötet, 32 weitere Personen wurden verletzt.

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf eine Schule im zentralrussischen Kasan ist der zweite Schütze offenbar getötet worden. Der Angreifer, der sich in dem Schulgebäude verschanzt habe, sei vorläufigen Informationen zufolge getötet worden, berichteten am Dienstag die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Interfax unter Berufung auf Sicherheitskreise. Zuvor war demnach ein Jugendlicher festgenommen, der ebenfalls an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll.

Erste Bilder aus der Schule in Kasan #Казань https://t.co/Z5zVcaL6F3 — J. Eckleben (@Eckleben) May 11, 2021

Wie Tass und die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf Rettungskräfte meldeten, wurden bei dem Angriff in der Schule Nr. 175 elf Menschen getötet, darunter neun Schüler. Nach Tass-Informationen wurden 32 weitere Menschen verletzt, darunter Kinder. Polizei und Katastrophenschutzministerium wollten sich zunächst nicht zur Opferbilanz äußern.

Augenzeugen berichteten von einer Explosion in der Schule. „Wir haben eine Explosion im Schulgebäude gehört, wir sehen starken Rauch“, zitierte RIA Nowosti einen Augenzeugen. Eine Lehrerin sagte laut Tass, sie habe erst eine Explosion und dann Schüsse gehört.

JUST IN – Anschlag auf eine Schule in Kasan, Russland. Mindestens 13 Tote, 12 im Krankenhaus. Ein Verdächtiger festgenommen. Ein anderer hält mehrere Personen als Geiseln. https://t.co/X3Z8hilpio — Rainer (t.me/RainersInfoBlog auf Telegram) (@ra1237442) May 11, 2021

Kasan hat 1,2 Millionen Einwohner und ist die Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan. Die tatarischen Behörde kündigten an, die Sicherheitsvorkehrungen an den anderen Schulen der Stadt zu verschärfen. Der tatarische Präsident Rustam Minnichankow machte sich Agenturberichten zufolge am Angriffsort ein Bild von der Lage. Dem staatlichen Fernsehen sagte er, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 19-Jährigen, der einen Waffenschein habe. (afp/so)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!