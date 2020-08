Arbeiter auf Bremer Baustelle von meterhoher Wand erschlagen

Auf einer Bremer Baustelle ist ein Arbeiter von einer meterhohen Wand erschlagen worden. Wie die Polizei in der Hansestadt am Donnerstag mitteilte, arbeitete der 44-Jährige am Vortag mit einem Kollegen an der drei Meter hohen Betonwand. Diese stürzte aus zunächst unbekannten Gründen um und begrub die Männer unter sich.

Mit einem Kran konnte die Wand angehoben werden, die Männer wurden von Rettungskräften geborgen. Im Krankenhaus erlag der 44-jährige Arbeiter jedoch seinen schweren Verletzungen. Sein 55-jähriger Kollege überlebte schwer verletzt. Die Polizei leitete gemeinsam mit der Gewerbeaufsicht Ermittlungen ein. (afp)