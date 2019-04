Auftragskiller? Öffentlichkeitsfahndung in Berlin – Messermord nahe dem Alexanderplatz

Nach bisher erfolgloser Fahndung nach einem Tatverdächtigen, der am Abend des 18. März auf dem Gehweg der Karl-Marx-Allee und nahe dem Alexanderplatz den 26-jährigen litauischen Staatsbürger Edgar Orlovskij mit einem Messer getötet hatte, geht die Polizei Berlin nun mit Bildern von Überwachungskameras an die Öffentlichkeit.

Der Gesuchte ist wahrscheinlich mindestens 40 Jahre alt, von kräftiger Gestalt und trägt eine Halbglatze mit Haarkranz.“ (Polizei Berlin)

Hinweis-Telefon: 030 / 4664 – 911666

Nach der Tat soll der Täter zu Fuß zum U-Bahnhof Alexanderplatz geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei Berlin, Keithstraße 30, Berlin-Tiergarten, bittet um Hinweise unter Telefon 030 / 4664 – 911666, per E-Mail an [email protected] oder an jede andere Polizeidienststelle und fragt:

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat ihn am 18. März 2019 zwischen 21.30 Uhr und 22.20 Uhr in der Nähe des Tatorts gesehen?

Das Opfer: Edgar Orlovskij (26)

Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizeiangaben um den 26-jährigen litauischen Staatsbürger Edgar Orlovskij aus Berlin-Spandau. Auch zu ihm hat die Polizei Fragen:

Wer kannte Edgar ORLOVSKIJ und kann Angaben zu seinem Umfeld machen?

und kann Angaben zu seinem Umfeld machen? Wer hat ihn am Montagabend, 18. März 2019 gegen 22 Uhr noch gesehen?

Wer hat die Tat beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Das Opfer rief selbst noch die Polizei an, verstarb aber trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort. Seinen Angaben zufolge hatte der Täter ihn ohne Vorwarnung, Ansprache oder Streit angegriffen. Handelte es sich bei dem Täter möglicherweise um einen Auftragskiller?

Die Kriminalpolizei Berlin ermittelt.

(sm)