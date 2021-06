Ausschreitungen gegen Polizei in Augsburg und Hamburg – Angespuckt, Flaschenwürfe und Tritte

Bei Ausschreitungen in der Augsburger Innenstadt sind in der Nacht zum Sonntag 15 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Polizei berichtete von Flaschenwürfen und tätlichen Angriffen. Auch in Hamburg wurden Partys aufgelöst.

Bei Ausschreitungen in der Augsburger Innenstadt (Bayern), nach dem Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal mit 4:2, sind in der Nacht zum Sonntag 15 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Polizei berichtete von Flaschenwürfen auf Einsatzfahrzeuge und Beamte bis hin zu tätlichen Angriffen.

Rund 1.500 Menschen hatten sich gegen Mitternacht in der Innenstadt versammelt. Mit fortschreitender Stunde und Alkoholisierung kippte die anfangs friedliche Stimmung laut Polizei aber. Auch in Hamburg löste die Polizei Partys auf.

In Augsburg wurde das Auftreten der Feiernden gegenüber Polizei und Rettungsdienst den Angaben zufolge zunehmend aggressiver. Aus größeren Gruppen heraus kam es zu Beleidigungen, Flaschenwürfen, Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen. Beamten wurde ins Gesicht gespuckt, ein Polizeibeamter durch einen Fußtritt im Gesicht verletzt.

In der #Augsburg|er Innenstadt ist es in der vergangenen Nacht zu gewalttätigen #Ausschreitungen gekommen. Nach Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der #Polizei mussten Beamte das Zentrum räumen. Mindestens 15 Polizisten wurden dabei verletzt. pic.twitter.com/dcJYP7OXkS — BR24 (@BR24) June 20, 2021

Polizei in ⁦@stadtaugsburg⁩ räumt den Stadtkern nach Ausschreitungen. Einige Polizisten wurden durch Flaschenwürfe wohl leicht verletzt, ist aber noch nicht bestätigt. ⁦@BR24⁩ ⁦@tagesschau⁩ pic.twitter.com/FiV2yBGIdO — AndreasHerz (@AndrsHrz) June 20, 2021

Rettungseinsätze wurden teilweise verhindert. So musste den Angaben zufolge eine bewusstlose Frau zunächst aus der Menge herausgetragen werden, bevor ihr geholfen werden konnte. Die Polizei registrierte insgesamt rund 200 Flaschenwürfe, auch Unbeteiligte wurden dadurch verletzt. Die Polizei forderte schließlich Verstärkung an und räumte den betreffenden Bereich. Sie ermittelt nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs.

4.000 Menschen feiern im Hamburger Stadtpark

Auch in Hamburg uferten am Wochenende Partys teilweise aus. In der Nacht zum Samstag löste die Polizei unter anderem wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen Feiern im Stadtpark der Hansestadt auf, wo den Angaben zufolge bis zu 4.000 Menschen feierten. Einsatzkräfte schritten demnach wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen, aber auch wegen lauter Musik und starken Alkoholgenusses ein. Dabei wurden zum Teil Flaschen geworfen, sagte eine Polizeisprecherin. Drei Polizisten wurden leicht verletzt.

#Hamburg – 3000 überwiegend junge Leute feiern im Stadtpark. Polizei räumt die Grünanlage! VIDEO #Winterhude pic.twitter.com/IJlls4m7Zc — Thomas Knoop (@Thomas_BILDde) June 18, 2021

Auch in der Nacht zum Sonntag, nach dem EM-Spiel, feierten in der Hansestadt wieder rund 7.000 Menschen. Die Stimmung wurde einer Polizeisprecherin zufolge zunehmend aggressiver. Vereinzelt wurden Flaschen und Böller geworfen. Eine Polizeibeamtin wurde verletzt. Der Stadtpark wurde erneut geräumt. (afp/er)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!