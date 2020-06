Auto rast in München in Menschengruppe – drei Verletzte – Rockerbande hinter Anschlag vermutet

In München sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Personengruppe raste. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe waren zunächst unklar: Nach Polizeiangaben stiegen die Insassen des Autos nach dem Vorfall aus, prügelten auf die umstehenden Menschen ein und flohen dann.

Nach BILD-Informationen handelt es sich bei den Tätern um Hells Angels, die auf einem „Rachefeldzug“ waren. Mindestens einer von ihnen habe die Opfer mit einem Messer attackiert.

Für die Allgemeinheit bestehe „derzeit“ keine Gefahr, hieß es von der Polizei. Der Ort des Geschehens im Münchner Norden sei weiträumig abgeriegelt worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw. Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

„Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher. „Es deutet einiges daraufhin, dass die Personen sich gekannt haben.“

