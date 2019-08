Bahnhof Iserlohn: Zwei Tote bei Messerangriff – Opfer hatte Baby dabei

Bei einem Messerangriff am Bahnhof von Iserlohn sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger wurde noch am Tatort festgenommen. Der aus Bergisch Gladbach stammende Verdächtige leistete am Boden sitzend keinen Widerstand. Er soll an diesem Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die getötete 32 Jahre alte Frau hatte ein zwei Monate altes Baby bei sich, das unverletzt blieb. Der erstochene Mann war 23 Jahre alt. In welcher Verbindung die drei Menschen zueinander standen, ist unklar. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Wie „Focus“ berichtet, gab es viele Augenzeugen der Bluttat, darunter eine Hochzeitsgesellschaft mit rund 20 Personen. Die Leiche der Frau lag im nahen Parkhaus, die des Mannes auf einem Bahnsteig, wie es weiter hieß. „Der Bahnhof liegt recht zentral und zur Tatzeit war viel Publikumsverkehr unterwegs“, wird ein Polizeisprecher zitiert. Die schockierten Hochzeitsgäste, Passanten und Fahrgäste wurden im Bahnhofsgebäude von Seelsorgern betreut.

Eine Mordkommission der Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres war zunächst nicht bekannt. Der Bahnhof wurde am Samstagnachmittag zunächst gesperrt. „Es hat zahlreiche Zeugen gegeben. Wenn Ihr selbst betroffen wart oder was gesehen habt: wir kümmern uns gemeinsam mit der Feuerwehr am Bahnhof Iserlohn um Euch“, teilten die Beamten via Twitter mit. Über die Nationalität des Täters wurde bisher nichts bekanntgegeben. (dpa/nmc)