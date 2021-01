Bayerische Polizei findet 14 illegale Migranten in Lastwagen

Polizei in Berlin. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa

Die Polizei in Bayern hat 14 illegal eingewanderte Migranten im Auflieger eines Lastwagens gefunden. Der Fahrer hörte bei einem Stopp auf einem Tankstellengelände in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg verdächtige Klopfgeräusche, wie das Polizeipräsidium in Würzburg mitteilte. Die Polizei entdeckte auf der Ladefläche anschließend 14 Afghanen, darunter elf Jugendliche.

Die illegal Migranten waren vermutlich unbemerkt in Serbien auf den Lastwagen gestiegen. Sie waren den Angaben zufolge den Umständen entsprechend wohlauf. Nach Coronatests und den polizeilichen Maßnahmen wurden die illegalen Migranten in verschiedene Unterkünfte gebracht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern. (afp)