Bayern: 15-Jährige auf offener Straße durch Messerstiche verletzt

Ein Unbekannter hat am Dienstag im bayerischen Frahelsbruck offenbar auf offener Straße einer 15-Jährigen Stichverletzungen zugefügt und ist anschließend geflohen.

Die Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und befand sich nach ersten Einschätzungen nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand, wie die Polizei in Regensburg mitteilte. Nach dem mutmaßlichen Täter wurde mit einem Großaufgebot gefahndet.

Den Angaben zufolge hatte die verletzte Jugendliche am Dienstagmittag bei Anwohnern geklingelt und um Hilfe gebeten. Sie gab an, ein Mann habe ihr auf der Straße Stichverletzungen beigebracht. Der Täter habe womöglich ein Messer verwendet und sei nach der Tat mit einem Auto geflüchtet. Bei der Suche nach dem Unbekannten setzte die Polizei auch einen Hubschrauber und Hundeführer ein. (afp)