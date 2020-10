Bayern: Mehrere Festnahmen nach Tod von 22-Jährigem

Nach dem Tod eines betrunkenen 22-Jährigen in einem Kanal im bayerischen Weiden in der Oberpfalz sind drei junge Menschen in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen zwei 23-jährige Männer und eine 21-jährige Frau wird wegen Totschlags durch Unterlassen ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mitteilten. Sie sollen am 12. September gesehen haben, wie der hilflose Mann ins Wasser fiel, und ihm nicht geholfen haben.

Das Opfer wurde wenige Stunden nach einer Vermisstenmeldung von einem Taucher tot aus einem Flutkanal in Weiden geborgen. Die Ermittler baten anschließend um Zeugenhinweise, die zu den drei Verdächtigen führten. Sie wurden am Donnerstag festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. (afp)