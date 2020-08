Bayern: Passantin findet Menschenknochen in Waldstück

In der Oberpfalz hat eine Passantin in einem Waldstück einen menschlichen Schädelknochen entdeckt. Die Frau fand den Knochen bei Bad Neualbenreuth, wie die Polizei in Regensburg am Montag mitteilte. Später entdeckten Polizisten weitere Knochenteile sowie Kleidungsstücke. Derzeit gehen die Ermittler nicht von einem Gewaltdelikt aus.

An der Schädeldecke seien Narben einer vergangenen Operation entdeckt worden, hieß es weiter. Die Ermittler prüfen einen Bezug zu einem Vermisstenfall aus dem Jahr 2010. (afp)