Bei Suche nach Zwölfjähriger im Siegerland Leiche entdeckt

Einsatzkräfte der Polizei nahe des Fundorts einer Leiche in Freudenberg. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Fundort in Rheinland-Pfalz

Bei der Suche nach einer Zwölfjährigen ist am Sonntag eine Leiche entdeckt worden. Ob es sich um die Vermisste handele, müsse noch geklärt werden.

Bei der seit Samstagabend laufenden Suche nach einer in Freudenberg im Siegerland vermissten Zwölfjährigen hat die Polizei eine Leiche gefunden.

In einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain sei eine leblose, weibliche Person gefunden worden, teilte die Polizei in Siegen am Sonntag mit. Ob es sich um die vermisste Schülerin handele, sei noch unklar – Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen.

Die Polizei beendete aber ihre Suchmaßnahmen nach dem vermissten Mädchen. Noch keinerlei Informationen gab es zunächst zu der Frage, ob es sich um ein Tötungsdelikt oder ein Unglücksgeschehen handelt. „Das ist völlig offen. Das kann sich noch in alle Richtungen entwickeln“, sagte ein Sprecher der Polizei in Siegen.

Da der Auffindeort der Toten nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, sondern im benachbarten Rheinland-Pfalz liegt, sollte die Polizei in Koblenz den Fall übernehmen. Koblenzer Ermittler trafen am Sonntag bereits im Bereich des Auffindeorts ein.

In dem Gebiet lief seit Samstagabend eine Suchaktion nach dem Mädchen. Das Mädchen wollte der Polizei zufolge am frühen Samstagabend von ihrer Freundin aus zu Fuß nach Hause gehen. Nachdem sie dort nicht angekommen war, alarmierten die Eltern die Polizei. (afp)