Bei Tauchgang im Tiefwarensee Leiche entdeckt

Ein Taucher hatte am Freitagabend einen leblosen Menschen entdeckt. Die Feuerwehr barg den Körper, ein Arzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

In Waren in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Mann beim Tauchen im Tiefwarensee am Freitagabend einen leblosen Menschen entdeckt.

Die Feuerwehr barg den Körper, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte, ein Arzt habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Laut Mitteilung handelt es sich bei dem Toten um einen 60-Jährigen aus Waren.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg habe direkt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nach ersten Erkenntnissen werde Fremdeinwirkung jedoch ausgeschlossen, hieß es weiter. (afp)

