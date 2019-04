Bei Überfall auf Geldtransporter in Mexiko Millionenbeute in drei Minuten

Eine Millionenbeute in drei Minuten – das ist die Bilanz eines bewaffneten Überfalls auf einen gepanzerten Geldtransporter in Mexiko. Bewaffnete Männer hätten den Transporter am Vorabend am Flughafen der zentralmexikanischen Stadt Guanajuato umstellt, teilte der Flughafenbetreiber am Donnerstag (Ortszeit) mit. Sie hätten sich die Geldsäcke genommen, die gerade eingeladen werden sollten, und damit Sicherheitsbarrieren durchbrochen, führten der Betreiber sowie örtliche Behörden aus.

Der Überfall dauerte demnach insgesamt gerade einmal drei Minuten. Zur Höhe der Beute gab es keine offiziellen Angaben. Örtlichen Medien zufolge waren es 20 Millionen Pesos (927.000 Euro).

Mitte Dezember waren ebenfalls im Bundesstaat Guanajuato bei einem Überfall auf einen Geldtransporter 118 Millionen Pesos erbeutet worden. Guanajuato, Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates, ist einer der wichtigsten Industriestandorte in Mexiko.

Hier sind einige Werke der Auto-, Luftfahrt- und Schwerindustrie angesiedelt. Dies zieht auch kriminelle Banden an, die mit Raub, Erpressung und Geiselnahmen ihr Geld machen. (afp)