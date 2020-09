Bekannter Russischer Neonazi tot in Gefängniszelle gefunden

Ein wegen Angriffen auf Homosexuelle und Drogendealer bekannter und inhaftierter russischer Neonazi ist tot. Maxim „Tesak“ (Beil) Marzinkewitsch sei am Morgen in seiner Gefängniszelle gefunden worden, teilte die Behörden der Region Tscheljabinsk am Mittwoch mit. Reanimations-Versuche seien gescheitert. Die Behörden gingen davon aus, dass sich der 36-Jährige das Leben nahm.

Marzinkewitsch hatte früher rechtsextreme Jugendgruppen geleitet und mit Hakenkreuzen posiert. Er wurde mit einer Selbstjustiz-Kampagne namens „Occupy Pädophilia“ bekannt, für die er Schwule in Treffen mit minderjährigen Jungen lockte und Angriffe gegen sie auf Video aufnahm.

Wegen einer ähnlichen Kampagne gegen mutmaßliche Drogen-Dealer war er 2017 wegen des Todes eines seiner Opfer zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er bereits 2014 wegen extremistischer Videos ins Gefängnis musste.

Laut einem Kanal mit seinem Namen beim Online-Dienst Telegram sollte der 36-Jährige dennoch im Mai 2021 freigelassen werden. Sein Anwalt sagte dem russischen Staatssender RT, Marzinkewitsch habe von Drohungen von Sicherheitsbeamten berichtet. Diese hätten ihn dazu bewegen wollen, weitere Verbrechen einzugestehen und ihm gesagt, dass weitere Ermittlungen gegen ihn laufen würden. (afp)