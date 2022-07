96-jährige auf Balkon mit Luftgewehr angeschossen und verletzt

In Berlin ist eine 96-Jährige auf ihrem Balkon offenbar mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt worden. Die hochbetagte Frau hatte am Dienstag auf ihrem Balkon im Stadtteil Neukölln-Britz Blumen gegossen, als sie plötzlich zwei Knallgeräusche hörte und Schmerzen an der Hand und am Kopf verspürte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die 96-Jährige bemerkt habe, dass sie blute, habe sie den Rettungsdienst alarmiert.

Die Frau wurde in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie Schussverletzungen durch sogenannte Diabolo-Projektile, die für Luftdruckwaffen verwendet werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (afp/dl)