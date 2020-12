Berlin: Feuer im Flüchtlingsapartment – Verdacht der Brandstiftung erhärtet

Noch ist unklar, warum der Mann das Feuer legte. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landekriminalamtes übernommen.

Berlin-Charlottenburg, Mittwochabend, 2. Dezember: Der Alarm erreichte die Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr gegen 22.20 Uhr. Einem Sicherheitsmitarbeiter der Asylunterkunft an der Lietzenburger Straße nach wurde der Alarm durch Betätigung eines Brandmelders in einem der Apartments ausgelöst.

In dem Zimmer in der dritten Etage, das von einem 21-jährigen Mann bewohnt wurde, fanden sie eine brennende Matratze vor,“ so der Polizeibericht