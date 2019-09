Berlin-Neukölln: Sexuelle Nötigung im Hausflur – Polizei bittet mit Fotos und Video Bevölkerung um Hilfe

Der Vorfall ereignete sich bereits im Februar, doch die Polizei konnte den Täter bisher nicht fassen. Nun wenden sich die Behörden mit den Bildern und einem Video aus einer Überwachungskamera vom U-Bahnhof Leinestraße (U8) in Berlin-Neukölln an die Bevölkerung und bitten um Hilfe bei der Identifizierung des Sex-Täters.

Der Gesuchte steht im Verdacht, am Sonntag, 24. Februar 2019, gegen 4.40 Uhr eine junge Frau in einem Hausflur eines Wohnhauses in Neukölln angegriffen und sexuell genötigt zu haben.“

(Polizeibericht)