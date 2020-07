Berlin: Pkw fährt in Menschengruppe, drei Schwerverletzte – Hintergründe unklar

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Berlin in eine Menschenmenge gerast und hat mehrere Menschen verletzt. Nach Feuerwehrangaben wurden bei dem Vorfall am Hardenbergplatz unweit des Zoologischen Gartens sieben Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.

In Berlin-Charlottenburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Pkw in eine Menschengruppe gefahren. Dabei seien sieben Personen verletzt worden – drei davon schwer, teilte die Feuerwehr mit. Das Fahrzeug war demnach aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und auf den Gehweg gefahren.

Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung raste gegen 07.20 Uhr ein Mercedes in eine Gruppe von Menschen. Einer der Verletzten sei unter dem Wagen eingeklemmt worden und habe reanimiert werden müssen. Zahlreiche Unfallzeugen mussten seelsorgerisch betreut werden.

Die Berliner Polizei teilte unterdessen mit, dass der Fahrer des Unfall-Pkw festgenommen worden sei. Der Fahrer sei von Sicherheitskräften überwältigt worden.

Die Kriminalpolizei übernahm demnach die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache. Derzeit gebe es keinerlei Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Motivation, so die Behörden weiter. Die Hintergründe sind noch unklar. (dts/afp)