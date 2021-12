Bielefeld: 31-Jähriger auf offener Straße erschossen

In Bielefeld ist auf einen Mann an einer Bushaltestelle im zentral gelegenen Ortsteil Brackwede geschossen worden.

In Bielefeld ist ein Mann nach mehreren Schüssen auf offener Straße gestorben. Auf ihn wurde am Mittwochabend an einer Bushaltestelle im zentral gelegenen Ortsteil Brackwede geschossen, wie ein Sprecher der Bielefelder Polizei am Donnerstag sagte.

Der Mann sei im Krankenhaus gestorben. Eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams stehe noch aus. Zu den Umständen der Tat nahm eine Mordkommission Ermittlungen auf. Nähere Angaben zum Opfer oder zu etwaigen Tatverdächtigen wurden zunächst nicht gemacht.

Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

In der gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld heute Vormittag zum Tötungsdelikt durch Schussabgaben in Brackwede, wurde noch folgendes mitgeteilt:

Am späten Mittwochabend, dem 8.12.2021, wurde die Polizei Bielefeld über eine schwerverletzte Person im Bereich der Bushaltestelle „Brackwede Kirche“ informiert. Eine männliche Person wurde durch mehrere Schüsse verletzt.

Kurz danach, gegen 21:45 informierte die Feuerwehr Bielefeld die Einsatzleitstelle der Polizei Bielefeld über einen schwerverletzten 31-jährigen Mann, der nach medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden war. Sofort sicherte die Polizei den Tatort im Bereich der Bushaltestelle an der Berliner Straße ab. Der Tatort wurde auch von Diensthunden abgesucht.

Der 31-jährige polizeibekannte Mann verstarb einige Zeit später im Krankenhaus. Die Obduktion findet heute Nachmittag, 09.12.2021, statt.

Weitere Informationen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden. (afp/nw)

