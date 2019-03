Bombendrohung: Rathäuser in mindestens sechs deutschen Städten geräumt

Nach per E-Mail verschickten Bombendrohungen sind am Dienstag in mindestens sechs deutschen Städten Rathäuser geräumt worden. Die Polizei bestätigte in Augsburg, Kaiserslautern, Göttingen und im saarländischen Neunkirchen Evakuierungen der Rathäuser. Auch im schleswig-holsteinischen Rendsburg und im sächsischen Chemnitz wurden die Rathäuser wegen Drohungen geräumt.

Die Drohungen gingen offenbar direkt an die E-Mailadressen der jeweiligen Rathäuser. Dies bestätigten Ermittler in mehreren der betroffenen Städte. Nähere Angaben zu weiteren Inhalten der Drohmails und zum Absender lagen zunächst nicht vor.

Polizisten kontrollierten in den betroffenen Städten zum Teil auch im Umfeld der Gebäude. In Göttingen etwa leitete die Polizei den öffentlichen Nahverkehr um. In Augsburg kam es zu Einschränkungen beim Straßenbahnverkehr, der Busverkehr wurde laut Polizei ebenfalls teilweise eingestellt.

In Kaiserslautern räumten Polizisten neben dem Hauptgebäude des Rathauses auch das Rathaus Nord, in der rheinland-pfälzischen Stadt kam es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen. Konkrete Hinweise auf Sprengstoff gab es zunächst nicht. Auch der Urheber der Drohungen war unklar. (afp)