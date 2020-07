Essen, Leipzig und Augsburg: Welle von Bombendrohungen gegen Rathäuser

Gegen die Rathäuser in Augsburg, Leipzig, Mannheim und Essen sind am Freitag Bombendrohungen eingegangen. Nach Absuchungen durch die Polizei und Evakuierungen konnten die Ermittler in allen Städten jeweils rasch Entwarnung geben.

Ob die per E-Mail an die Rathäuser verschickten Bombendrohungen zusammenhängen, stand zunächst nicht fest. Bereits im März vergangenen Jahres hatte es Bombendrohungen gegen mehrere Kommunen gegeben, darunter auch Augsburg. (afp/nh)