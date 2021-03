Britischer Elite-Polizist nach Leichenfund nahe London wegen Mordes beschuldigt

Nach dem Fund der Leiche einer 33-jährigen Frau nahe London ist ein in Untersuchungshaft sitzender britischer Elite-Polizist offiziell wegen Mordes beschuldigt worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag (13. März) mitteilte, wird dem 48-jährigen Wayne C. Entführung und Mord vorgeworfen. Noch im Laufe des Tages sollte er einem Richter vorgeführt werden.

Der Beamte, der einer Einheit zum Schutz von Parlamentariern und Diplomaten angehört, war am vergangenen Dienstag zunächst wegen des Verdachts auf Entführung festgenommen worden, nachdem die 33-jährige Sarah E. spurlos verschwunden war. Später erhärtete sich der Mordverdacht gegen ihn. Ihm wird zusätzlich unsittliche Entblößung vorgeworfen.

Nach dem Fund von Leichenteilen in einem Waldstück in der Grafschaft Kent im Südosten Englands hatte die britische Polizei am Freitag bestätigt, dass es sich um die seit Tagen vermisste Sarah E. handelte. E. hatte am Abend des 3. März die Wohnung einer Freundin im südlichen Londoner Stadtteil Clapham verlassen und war nie bei sich zu Hause angekommen. Tagelang bat die Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise in dem Fall.

Das Verschwinden der jungen Frau und die darauf folgende Suche schockierte und bewegte ganz Großbritannien. Der Fall löste auch eine Debatte über die Sicherheit von Frauen aus. Premierminister Boris Johnson schrieb am Donnerstag auf Twitter, er sei „schockiert und traurig“. Dieses „schreckliche Verbrechen“ müsse nun schnell aufgeklärt werden. (afp)

