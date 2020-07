Bundesinnenministerium fordert Aufklärung der Krawalle auf Frankfurter Opernplatz

Das Bundesinnenministerium hat sich besorgt über die Krawalle in Frankfurt gezeigt und eine Strafverfolgung der Verantwortlichen gefordert. „Die Vorgänge müssen jetzt umfassend aufgeklärt werden“, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. „Straftaten müssen zur Anzeige gebracht werden und dann von der Justiz bewertet werden.“ Sie kündigte an, dass sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) persönlich zu den Krawallen äußern werde.

Die Ministeriumssprecherin sprach von einem „Gewaltexzess, bei dem überwiegend junge Menschen massiv gegen Polizeibeamte vorgingen“ und von „umstehenden Passanten“ bejubelt worden seien. „Ein solches Verhalten sowohl von den Angreifern als auch von den Passanten ist nicht hinnehmbar und durch nichts zu rechtfertigen“ sagte sie. Der Polizei gebühre Dank für ihr „konsequentes, aber besonnenes“ Eingreifen.

Bei Ausschreitungen am Opernplatz in Frankfurt am Main waren Polizisten in der Nacht zum Sonntag aus einer Menge von hunderten Feiernden massiv mit Flaschen beworfen worden. Mehrere Polizisten wurden nach Polizeiangaben verletzt. 39 Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden. Als Reaktion auf die Krawalle beschloss die Stadt am Montag ein Betretungsverbot für den Opernplatz an Wochenenden. (afp)