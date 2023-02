Coburg: Häftling flieht aus dem Landgericht

Aus dem Landgericht Coburg ist am Montag während einer Verhandlung ein 47 Jahre alter Angeklagter entkommen. Foto: Nicolas Armer/dpa

In der bayerischen Stadt Coburg ist am Montag ein Häftling aus dem Landgericht geflohen. In der Verhandlungspause sei der 47-Jährige durch ein Fenster entkommen, teilte die Polizei mit. Alle verfügbaren Polizeistreifen, ein Hubschrauber und Hunde fahndeten nach dem Mann.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) erklärte, es sei „nicht hinnehmbar, wenn Gefangenen die Flucht aus bayerischen Gerichten gelingt.“ Bis zum Ende der Woche müsse jedes Gericht im Land zu den örtlichen Sicherheitskonzepten berichten.

Erst Anfang Januar war ein verurteilter Mörder aus dem Amtsgericht Regensburg geflohen. Vier Tage später wurde er in Frankreich festgenommen. Bereits damals prüften Polizei und Justiz mögliche Schwachstellen. (afp)