Der Tag, an dem man Susanna (14) fand: „Die Polizistin kam mit Tränen in den Augen …“, erinnert sich Diana Feldmann

Die Spur der Ermittler führte zu einem abgelehnten irakischen Asylbewerber namens Ali Bashar. Der 21-Jährige war mit seiner Familie, Vater, Mutter, den Brüdern und Schwestern, am 2. Juni 2018 über Istanbul in den Nordirak geflüchtet. Die zehnköpfige Familie kam im Oktober 2015 in den Wirren der Migrationskrise nach Deutschland.

Die Bundespolizei brachte den von irakischen Sicherheitskräften festgenommenen Mädchenmörder wieder zurück nach Deutschland, zum Prozess, der im März begann und nach Angaben des SWR am 3. Juli mit einem Urteil enden soll.

Susannas Mutter leidet seit dem Tod ihrer Tochter unter psychischen Problemen, wird vom Opferschutzverein „Weißer Ring“ betreut.