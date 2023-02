Deutscher Reisebus in Österreich verunglückt – Ein Toter

Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Unglücksort im Einsatz. Ein deutscher Reisebus ist bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Foto: Vogl-Perspektive.At - Mike Vogl/APA/dpa

Bei Schladming stürzt ein deutscher Reisebus eine Böschung hinab. Er überschlägt sich mehrmals und kommt schließlich auf dem Dach eines Gebäudes zum stehen. Mindestens ein Mensch verliert dabei sein Leben.

Ein deutscher Reisebus mit 32 Passagieren verunglückte am späten Samstagabend in Österreich. Ein 31 Jahre alter Passagier kam nach Angaben der Polizei ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt, darunter der 51-jährige Busfahrer.

Der Bus aus dem Raum Passau kam demnach in einer Kurve von der Straße ab. Er stürzte bei Schladming in der Steiermark rund 100 Kilometer südöstlich von Salzburg über eine Böschung, überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach eines an dem Hang gebauten Firmengebäudes. Unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug fuhr ein Bus mit Feuerwehrleuten, die erste Hilfe leisteten. Drei eingeklemmte Menschen wurden mit hydraulischem Rettungsgerät befreit.

Bei dem Toten sowie den beiden Schwerverletzten handelt es sich laut Polizei um deutsche Staatsbürger. Auch die übrigen 29 Insassen des Busses trugen Verletzungen davon, wie laut APA aus Angaben der Feuerwehr hervorging.

Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Der verunglückte Reisebus wurde am frühen Morgen mit einem Autokran geborgen. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als hundert Rettungskräfte im Einsatz. Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht bekannt.

Die Gruppe im Bus war nach einem Rodelausflug auf der Rückreise, sagte ein Sprecher der Polizei in der Steiermark. Nach ersten Erkenntnissen waren nur Männer an Bord des Busses. (dpa/red)