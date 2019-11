Hauptbahnhof Dortmund, Freitagabend, 8. November, 21 Uhr: Weil ein junger Mann den Intercity von Hagen nach Dortmund ohne Ticket benutzte, wurde die Bundespolizei hinzugerufen.

Als die Beamten die Identität des augenscheinlichen Afrikaners feststellen wollten, weigerte sich dieser, seine Papiere vorzuzeigen. Daraufhin wurde er mit zur Wache genommen, um seine Fingerabdrücke zu überprüfen.

Dabei versuchte der 23-Jährige erst den Fingerscanner durch Fußtritte zu beschädigen und spuckte anschließend einem 43-jährigen Bundespolizisten in das Gesicht und auf die Uniform. Dieser musste sich, auf Grund des empfundenen Ekels, mehrmals übergeben.“

Um sich vor weiteren Spuck-Angriffen des Mannes zu schützen, zogen die Bundesbeamten ihm eine Spuckschutzhaube über. Doch damit war der Afrikaner noch lange nicht gebändigt. Weiterhin verhielt er sich gegen die anwesenden Bundespolizisten „erheblich aggressiv“, beleidigte diese andauernd und randalierte in der Gewahrsamszelle. Die Bundespolizisten beschlossen, ihn in den Dortmunder Polizeigewahrsam zu bringen.

Auf dem Weg zum Streifenwagen gelang es dem 23-Jährigen sich die Spuckschutzhaube vom Kopf zu schieben, so dass er den ihn begleitenden 25-jährigen Bundespolizisten erst in die Augen spuckte und anschließend in die Genitalien trat.“

(Bundespolizei Dortmund)