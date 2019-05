Drei Leichen in Passauer Pension entdeckt

In einer Pension im bayerischen Passau sind drei Menschen tot aufgefunden worden. Angestellte der Unterkunft entdeckten die Leichen am Samstagmittag in einem Zimmer und setzten einen Notruf ab, wie die Polizei mitteilte.

Bei den Toten handelt es sich demnach um zwei Frauen im Alter von 33 und 31 Jahren sowie um einen 54-jährigen Mann. Die Polizei stellte in dem Zimmer zwei Armbrüste sicher.

Die Toten stammen aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz und hatten sich am Freitag in der Pension eingemietet. Die Hintergründe der Tat waren zunächst offen. Unklar blieb auch, in welcher Beziehung die drei Menschen zueinander gestanden hatten. (afp)