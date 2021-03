Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf der A44 nahe Paderborn

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 44 nahe Paderborn sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere schwer verletzt worden.

Bei den Toten handelt es sich um einen 41 Jahre alten und zwei 44-jährige algerische Staatsbürger, wie ein Sprecher der Bielefelder Polizei am Mittwoch sagte. Die Männer wurden in ihrem Auto zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen Mittag an einem Stauende auf der A44 zwischen Wünnenberg-Haaren und Lichtenau in Fahrtrichtung Kassel.

Ein Lastwagen aus Tschechien fuhr auf einen Wagen mit spanischem Kennzeichen auf und schob diesen auf einen stehenden Laster aus dem bayerischen Donauwörth. Sowohl die Insassen des Autos als auch der tschechische Lastwagenfahrer wurden dabei eingeklemmt. Der 61-Jährige und zwei weitere Lastwagenfahrer wurden schwer verletzt.

Für die Bergungsarbeiten wurde die A44 fast zwölf Stunden lang gesperrt. Der Verkehr staute sich nach Polizeiangaben auf einer Länge von bis zu zwölf Kilometern. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte die im Stau festsitzenden Menschen. Erst kurz vor Mitternacht wurde der Einsatz beendet. (afp)

