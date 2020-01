Die Polizei Sachsen berichtet von einer Messerstecherei unter mehreren Ausländern in der Nacht auf Sonntag, 12. Januar in Dresden.

Den Angaben zufolge gerieten gegen 0.10 Uhr mehrere Personen im Bereich Bautzner Straße und Alaunstraße aneinander.

Dabei erlitt ein 31-jähriger Tunesier Schnittverletzungen am Kopf und am Arm. Ein zweiter Tunesier im Alter von 23 Jahren wurde mit einer Stichverletzung am Rücken festgestellt.“

(Polizeibericht)