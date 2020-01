Dresden: Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall – Fahranfänger überholte Kolonne im Überholverbot

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitag, 10. Januar, in Dresden-Strehlen. An diesem Freitagnachmittag war ein 18-Jähriger in einem Mercedes in Richtung Innenstadt unterwegs, als er gegen 15.10 Uhr eine langsam fahrende Kolonne überholte. Dabei übersah der Fahrer eine Radfahrerin.

Die 55-jährige Fahrradfahrerin fuhr in dieselbe Richtung und wollte offenbar nach links in die Wieckestraße abbiegen.“ (Polizeibericht)

Wie die Polizei Sachsen bekannt gab, erfasst der Heranwachsende die Frau mit seinem Fahrzeug. Infolge des Unfalls verstarb die Radfahrerin noch am Unfallort.

Die „Bild“ schreibt in ihrem Artikel „PS-Protz Zoro ging es nicht schnell genug“, dass es sich bei dem Unfall-Fahrer um den jungen irakischen Fahranfänger Zoro T. handeln soll, der erst seit acht Wochen einen Führerschein hat.

Das Opfer, laut „Bild“ die 55-jährige Bahnmitarbeiterin Kristiane H., die auf dem Heimweg von der Arbeit war, wurde von dem Fahrer demnach mit Tempo 50 bei striktem Überholverbot erfasst, wobei der Aufprall derart heftig gewesen sein soll, dass das Fahrrad in mehrere Teile gerissen wurde. Auch das Unfallfahrzeug, den Angaben nach ein Mercedes E320 CDI mit 204 PS, soll stark beschädigt worden sein: abgerissener Kotflügel, geborstene Windschutzscheibe, eingedrücktes Dach. (sm)