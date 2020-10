Drohne nähert sich Passagierjet im Anflug auf Nürnberg bis auf wenige Meter

Eine Drohne hat sich einem Flugzeug im Anflug auf den Nürnberger Flughafen bis auf wenige Meter genähert. Nach Angaben der Polizei in der bayerischen Stadt ereignete sich der gefährliche Vorfall am Samstag, an Bord befanden sich rund 170 Passagiere und Besatzungsmitglieder.

Laut Polizei befand sich die Maschine in einer Höhe von einigen hundert Metern rund acht Kilometer vom Flughafen entfernt. Danach konnte sie aber planmäßig landen.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung nach der Drohne und ihrem Besitzer ein, ein Polizeihubschrauber sichtete das Fluggerät nahe einem Park. Letztlich konnte sich der Verursacher mitsamt seiner Drohne aber unerkannt entfernen. Die Beamten suchen nun Zeugen. (afp)