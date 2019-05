Blaulicht Düsseldorf – Kabul: LFAR organisierte Heimflug für Amberg-Schläger – Sechs Kriminelle mit an Bord

Ein an der Prügeltour von Amberg beteiligter junger Afghane wurde in seine Heimat zurückgeflogen. Er war an Bord eines Charter-Flugzeugs mit insgesamt 24 ausreisepflichtigen Afghanen, darunter sechs Schwerkriminelle.