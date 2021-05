Ehepaar im Saarland wegen Verdachts auf Baby-Handel festgenommen

In Neunkirchen ist ein Ehepaar festgenommen worden, das mit Neugeborenen gehandelt haben soll. Sie werden verdächtigt, acht hochschwangere Frauen aus Bulgarien nach Griechenland gebracht und die Babys zum Weiterverkauf übergeben zu haben.

Im saarländischen Neunkirchen ist ein Ehepaar festgenommen worden, das mit Neugeborenen gehandelt haben soll.

Sie werden verdächtigt, als Mitglieder einer kriminellen Bande mindestens acht hochschwangere Frauen aus Bulgarien nach Griechenland gebracht und die Babys nach der Entbindung zum Weiterverkauf an andere Bandenmitglieder übergeben zu haben, wie die Polizei in Saarbrücken am Montag mitteilte. Den Frauen soll Geld versprochen worden sein.

Bulgarische Behörden hatten den 58-jährigen Bulgaren und seine 51 Jahre alte Frau mit einem Europäischen Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben.

Polizisten des Dezernats für Zielfahndung hätten ihren Aufenthaltsort „im Rahmen unfangreicher Ermittlungen“ herausbekommen, teilte die Polizei weiter mit. Als das Ehepaar am Donnerstagabend mit einem Auto durch die Neunkirchener Innenstadt gefahren sei, hätten Beamte die Verfolgung aufgenommen und sie gestoppt. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!