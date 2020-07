Ein Toter bei Brand in Pflegeheim in Templin

Beim Brand in einem Pflegeheim im brandenburgischen Templin ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen.

Sieben Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die gut 100 Heimbewohner mussten in eine andere Unterkunft gebracht werden.

Die Brandursache war zunächst unklar, am Sonntag wollten Spezialisten mit der Untersuchung des Gebäudes beginnen.

Der Dachstuhl des Gebäudes war am späten Samstagnachmittag in Brand geraten, die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend. Die angrenzenden Straßen wurden gesperrt.

(afp)