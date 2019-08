Ein Toter bei Massenschlägerei in Köln

Bei einer Massenschlägerei in Köln hat es einen Toten gegeben. Der Auslöser der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen war noch unklar, wie ein Polizeisprecher in Köln sagte.

Beim Eintreffen der alarmierten Beamten sei eine größere Personengruppe geflüchtet, ein Mann sei leblos am Boden liegend gefunden worden.

Wie der Mann zu Tode kam, war zunächst unklar. Die Leiche sollte obduziert werden. Die Polizei nahm bei der Fahndung im Umfeld des Tatorts zehn Personen vorläufig fest. Deren mögliche Beteiligung werden nun überprüft, sagte der Polizeisprecher. (afp)