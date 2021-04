Ein Toter und fünf Verletzte bei Brand in Berliner Klinik

Bei einem Brand in einer Klinik im Berliner Stadtteil Zehlendorf ist am Freitagmorgen ein Mensch gestorben. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit.

Das Feuer wütete demnach in einem Patientenzimmer im zweiten Stock des Krankenhauses. Um 4.00 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus. Um 7.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar, wie auch die Schadenshöhe.

Bis zu 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Sie hätten den Brand drei Stunden lang bekämpft.

Aktuell Brand in einem Krankenhaus in #Zehlendorf.

Wir sind auf dem Weg in die #Walterhöferstasse.

Update folgt.

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 2, 2021