Finnland: Ein Toter und zehn Verletzte bei Säbel-Angriff in Berufsschule

Bei einem Angriff auf eine Berufsschule in Finnland sind ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt worden. Die Polizei setzte zur Beendigung des Angriffs in der Stadt Kuopio „Schusswaffen“ ein, wie sie am Dienstag mitteilte. Zu den Verletzten zählte demnach der mutmaßliche Täter, der festgenommen worden sei. Örtlichen Medien zufolge hatte der Angreifer einen Säbel benutzt.

Polizisten riegelten die Umgebung der Berufsschule ab. Die Verletzten seien abtransportiert worden, teilte die Polizei mit. (afp)