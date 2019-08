Ein Verletzter nach Schüssen in Moschee in Norwegen

Bei Schüssen in einer Moschee in Norwegen ist ein Mensch verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, erklärte die Osloer Polizei am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bärum, einem Vorort der norwegischen Hauptstadt.

Es gebe keinen Hinweis auf weitere Angreifer, erklärte die Polizei. Ein Sprecher der Al-Nour-Moschee sagte der Lokalzeitung „Budstikka“, ein Gemeindemitglied sei von einem „weißen Mann mit Helm und Uniform“ angeschossen worden. (afp)