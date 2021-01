Einbrecher stehlen fast 250 Tablet-PCs aus Berliner Schule

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Berliner Schule eingebrochen und haben fast 250 Tabletcomputer gestohlen. Die Täter öffneten nach Polizeiangaben gewaltsam mehrere Zugangstüren zum Schulgebäude im Stadtteil Gesundbrunnen. Sie entwendeten demnach 242 Tablets im Wert von rund hunderttausend Euro.

Anschließend ergriffen die Täter mit ihrer Beute die Flucht. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

An diejenigen, die vergangene Nacht in eine Schule in #Gesundbrunnen eingebrochen sind und 242 Tablets geklaut haben:

Der wirtschaftliche Schaden von 100.000 € war nicht die Gesamtsumme. Ihr habt Kindern die Chance genommen, digital ihre Zukunft zu gestalten.

Schämt euch!

^tsm pic.twitter.com/JGgKjTs4FH

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 29, 2021