Entwarnung in Bergkamen: Vergewaltiger aus Anti-Rückfall-Programm ist gefasst – 24-Jährige und 16-Jährige missbraucht

Valerij B. (24) hatte den Ermittlungen zufolge nach einer Feier eine 21-jährige Bekannte am frühen Sonntagmorgen, 11. August, vergewaltigt. Nach der Veröffentlichung der Fahndung meldete sich ein 16-jähriges Mädchen bei der Polizei und erklärte, von dem Mann bereits am Freitag zuvor, am 9. August, sexuell missbraucht worden zu sein.

Die Öffentlichkeitsfahndung startete am Dienstag, 13. August. Mehrere Hinweise führten die Beamten am Mittwoch in das Waldgebiet Mühlenbruch in Bergkamen-Oberaden.

Am Donnerstag, 15. August, suchten die Ermittler seit den frühen Morgenstunden, ab 8 Uhr, die Umgebung von Nottuln ab. Hier wohnte der 24-Jährige. Ein Hinweis erging, dass der Gesuchte sich in Darup aufhalte. Die Polizei suchte, der heißen Spur folgend, intensiv mit einer Hundertschaft, Hunden und einem Hubschrauber nach dem einschlägig vorbestraften Sexualstraftäter, der sich zuletzt laut Staatsanwaltschaft in einem Anti-Rückfall-Programm befand.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte die gesuchte Person durch Polizeikräfte um kurz nach 15 Uhr am Busbahnhof in Senden festgenommen werden.“ (Polizei Coesfeld)

Nach Angaben des „WDR“ versuchte der Sex-Gangster bei Sichtung des Streifenwagens am Busbahnhof noch zu fliehen, konnte jedoch von Polizisten überwältigt werden.

Genauere Angaben zur Verhaftung wurden nicht gemacht, aber Haftrichter und Untersuchungshaft warten bereits auf ihn. (sm)