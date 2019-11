Virginia Giuffre war 17, als sie 2001/2002 dreimal von Prinz Andrew zum Sex gezwungen worden sein soll, so die Angaben der Frau in einem BBC-Interview zum Missbrauchsskandal um den inzwischen verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein, das am Montag, 2. Dezember, in einer Sondersendung von BBC One (22 Uhr MEZ) ausgestrahlt werden soll.

Der britische Prinz bestreitet jedoch die Vorwürfe. Er sagt, sich nicht an die junge Frau, die damals Roberts hieß, erinnern zu können. Das Foto, das ihn mit der Jugendlichen im Haus von Epsteins Freundin Ghislaine Maxwell in London zeigt, erkenne er auch nicht wieder. Doch Virginia Giuffre nimmt ihm das nicht ab:

Er weiß, was passiert ist, ich weiß, was passiert ist. Und nur einer von uns beiden erzählt die Wahrheit,“ sagt sie.

Jahrelang waren Prinz Andrew und Jeffrey Epstein befreundet. Doch von dessen Machenschaften wollte der Prinz nichts mitbekommen haben, obwohl er auch in dessen Anwesen übernachtete.

Prinz Andrews Erklärungsversuche während eines BBC-Interviews Mitte November konnten offenbar nicht überzeugen: Mehrere Sponsoren seiner Schirmherr-Projekte sprangen ab. Vorsorglich legte Andrew schon einmal alle königlichen Ämter vorübergehend nieder … (sm)