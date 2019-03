Ermittlungen gegen mehr als ein Dutzend Polizeibeamte in Bayern

Gegen mehr als ein Dutzend Polizeibeamte bei der Münchner Polizei wird dienstrechtlich und strafrechtlich ermittelt. Fünf Beamte seien vom Dienst suspendiert, acht weitere an andere Dienststellen versetzt worden, wie das Polizeipräsidium München am Freitag mitteilte.

Beamte des sogenannten Unterstützungskommandos (USK) der Münchner Polizei sollen demnach in sozialen Netzwerken Inhalte geteilt haben, „die eine straf- beziehungsweise dienstrechtliche Bewertung erfordern“. Darunter seien zwei mutmaßlich antisemitische Youtube-Videos. Zudem gehe es um die Benutzung eines Tasers, also Elektroschockers, gegenüber anderen Kollegen innerhalb der Ausbildung, was der Dienstanweisung widerspreche.

In diesem Zusammenhang wurden seit Anfang Februar vier USK-Beamte und ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd vom Dienst suspendiert. Acht weitere Beamte des Einsatzzuges und ein SEK-Beamter wurden wegen ihrer Äußerungen in dem sozialen Netzwerk aus ihren Einheiten entfernt und versetzt.

Münchens Polizeipräsident Hubertus Andrä nannte das Verhalten der Beamten „völlig inakzeptabel und ansehensschädigend“. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sicherte eine umfassende Aufklärung zu und forderte klare Konsequenzen. Er sprach von einem „unsäglichen Verhalten“ einzelner Polizisten.

„Wir dulden bei der Bayerischen Polizei auch im privaten Bereich nicht, dass beispielsweise über das Internet bezogene Inhalte mit rechtsextremen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Bezug verbreitet werden“, erklärte Herrmann. „Wer sich derart verhält, hat in den Reihen der Polizei nichts zu suchen.“

Auf die Spur der Beamten kamen die Ermittler im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren wegen eines möglichen Sexualdelikts. Dieses steht in Verbindung mit einem privaten Lokalbesuch von Polizeibeamten. Dabei wurde das private Handy eines USK-Beamten ausgewertet, wo die Ermittler dann auf die Chatverläufe stießen.

(afp)