Explosion auf Marktplatz in Halle – zwei Schwerverletzte

Mitten in der Innenstadt von Halle gibt es eine Explosion - in öffentlichen Toiletten. Zwei junge Mädchen werden schwer verletzt, eine Frau leicht.

Bei einer Explosion in einer öffentlichen Toilette im Stadtzentrum von Halle (Saale) sind am Dienstagabend zwei Mädchen schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend mitteilte. Die Explosion ereignete sich gegen 18.00 Uhr in den Toiletten im Marktschlösschen auf dem Marktplatz. „Die Ursache ist derzeit noch völlig unklar“, sagte der Sprecher. Die Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Platz wurde nach Angaben der Polizei im Radius von 100 Metern abgesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Explosionsort wurden evakuiert.

Spezialisten sollen Ursache finden

Es gebe Schäden am Gebäude, ein Statiker prüfe dieses, sagte der Polizeisprecher. Zudem seien Spezialisten der Polizei aus Magdeburg unterwegs nach Halle, um nach der Ursache für die Explosion zu suchen. Die „Bild“ berichtete, Umstehende hätten Gasgeruch wahrgenommen. Dies bestätigte die Polizei nicht.

Das Marktschlösschen, das sich neben der Marktkirche befindet, ist ein Patrizierhaus aus der Spätrenaissance. Es beherbergt das Stadtmarketing Halle (Saale) mit einer Touristeninformation sowie ein Café. (dpa)