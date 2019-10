Exzessiver Heimweg: Mann demolierte in Dargun Autos, bedrohte mit einem Beil und lief nackt durch die Straße

Samstag, 12. Oktober, in Dargun, rund 60 Kilometer südöstlich von Rostock: An diesem Nachmittag kam es gegen 14.40 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf der Demminger Straße.

Besorgte Bürger teilten zuvor der Polizei mit, dass ein ca. 30-jähriger Mann versucht hat, in der Demminer Straße Fahrzeuge anzuhalten, indem er sich auf die Fahrbahn legte.“ (Polizeibericht)

Ein Passant sprach den Mann, einen 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen, auf sein Verhalten an, weshalb der Mann ihn schlagen wollte. Wie die Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Nicole Buchfink, mitteilte, ging der Mann anschließend in einen Imbiss. Dort habe er die anwesenden Personen mit einem Beil bedroht.

Das Beil konnte ihm jedoch durch das couragierte Eingreifen anwesender Gäste abgenommen werden. Ein Gast wurde dabei vom Täter durch einen Fußtritt leicht verletzt.“ (Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Anschließend verließ der Pole den Imbiss wieder, beschädigte auf der Straße einen Pkw. Schließlich hielt er ein Auto an und ließ sich bis zur Brudersdorfer Straße mitnehmen. Nach dem Aussteigen beschädigte er dort einen weiteren Pkw, bevor er sich seiner kompletten Bekleidung entledigte und nackt in die Feldstraßen lief. Wenig später konnten ihn Einsatzkräfte vom Polizeihauptrevier Demmin in seiner Wohnung in Tatortnähe feststellen. Der Mann war immer noch komplett nackt. Zudem hatte er sich beim Einschlagen einer Scheibe Schnittwunden an den Armen zugefügt.

Bei der Durchsetzung der vorläufigen Festnahme leistete der Täter aktiven Widerstand, so dass die Beamten ihr Reizstoffsprühgerät gegen ihn einsetzen mussten.“ (Peter Wojciak, PHK, PP Neubrandenburg, Einsatzführer)

Im Krankenhaus Demmin wurden später seine Verletzungen behandelt. Da man ihn als gewahrsamtauglich einschätzte, wurde er anschließend im Polizeiarrest untergebracht.

Gegen den Mann laufen Ermittlungen wegen Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Über einen möglichen Alkohol- oder Drogenverdacht wurde nichts mitgeteilt. (sm)