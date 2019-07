Fahndung nach Mord in Bad Sooden: Täter identifiziert – Polizei geht von Flucht ins Ausland aus

Die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Bad Sooden-Allendorf führten zur Identifikation eines 26-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel. Dieser war bei dem 55-jährigen Opfer seit mehreren Wochen „untergekommen“, so KhK Künstler, Pressesprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner.

Am 24. Juni wurde die Leiche des Mannes in seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der „Kannhöhe“ gefunden, nachdem Hausbewohner sich Sorgen machten, weil sie den 55-Jährigen länger nicht gesehen hatten. Sie alarmierten die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen der Kripo ergaben dann, dass es in dieser Zeit zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Personen gekommen sein muss, da der 26-Jährige offenbar den Account des 55-Jährigen missbräuchlich für Bestellungen genutzt hat.“ (Polizeibericht)

Nun müssen die weiteren Ermittlungen ergeben, inwieweit diese Auseinandersetzungen zu dem gewaltsamen Tod des 55-Jährigen geführt hatten.

Die Fahndung nach dem Täter ergab, dass sich dieser offenbar ins Ausland abgesetzt hat. Die Staatsanwaltschaft Kassel beantragte einen Haftbefehl.

Wie die „HNA“ schreibt, war die Verwesung bei Auffindung der Leiche, auch angesichts der heißen Temperaturen der vergangenen Tage, entsprechend fortgeschritten.

Über die näheren Umstände zur Tötung des 55-Jährigen wurden keine weiteren Angaben gemacht. (sm)