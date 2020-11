Fahrer nach Vorfall mit Auto vor Bundeskanzleramt aus Gewahrsam entlassen

Der 54-jährige Mann, der am Mittwoch mit einem Auto ein Tor des Bundeskanzleramts in Berlin rammte, ist aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an, sagte eine Polizeisprecherin in der Hauptstadt am Donnerstag. Zum Motiv des Fahrers konnte die Sprecherin weiterhin keine Angaben machen. Derzeit liege kein Haftbefehl gegen den Täter vor.

Am Mittwochvormittag war der Mann mit einem Auto leicht gegen ein Tor im abgesicherten Bereich vor dem Kanzleramt gefahren. Das Auto und das Gitter wurden bei dem Vorfall leicht beschädigt. Beide Seiten des Autos waren mit Texten beschrieben („Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder“ und „Stopp der Globalisierungs-Politik“).

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte am Mittwoch, dass derselbe Mann bereits 2014 ein Tor des Bundeskanzleramts gerammt hatte. Auch bei diesem Vorfall hatte er die Seiten seines Autos mit Texten versehen („Schluß mit dem Meschen tötendem Klimawandel“ und „Nicole ich liebe dich“). (afp)