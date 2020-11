Familienangehörige entdecken Leichen von Vater und minderjähriger Tochter

Im baden-württembergischen Neuhausen haben Familienangehörige am Samstagabend die Leichen eines 62-jährigen Vaters und seiner noch minderjährigen Tochter gefunden. Die Toten wurden auf dem gemeinsamen Anwesen in der Gemeinde im Enzkreis entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Polizei Pforzheim am Sonntag mitteilten.

Im Zuge der Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob der 62-jährige Familienvater zunächst seine Tochter und dann sich selbst tötete. „Hinweise auf ein weiteres Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler zunächst nicht. (afp)