Familiendrama in Solingen: Fünf Kinder betäubt und erstickt – Haftbefehl gegen Mutter erlassen

Nach dem Auffinden von fünf toten Kindern in einem Mehrfamilienhaus in Solingen am Donnerstag hat ein Richter Haftbefehl gegen die tatverdächtige Mutter der Kinder erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 27-Jährige die Kinder betäubte und erstickte. Die Obduktionen der Leichen hätten entsprechende Hinweise auf ein Ersticken wie auch auf ein Sedieren der Kinder ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag vor Journalisten mit. Zudem werde davon ausgegangen, dass die Frau „die Tat in einem Zustand emotionaler Überforderung begangen hat und da auch das Motiv zu suchen ist“.

Hintergrund dafür sei nach Ansicht der Ermittler mutmaßlich die zerrüttete Ehe der 27-Jährigen. Das Paar soll seit einem Jahr getrennt gelebt haben. Vor einigen Wochen sei es zu einem Familienstreit gekommen. Gegen die Mutter werde nun wegen Mordes in fünf Fällen ermittelt. Die sechs Kinder der Frau stammen von drei verschiedenen Vätern.

Bisher gebe es laut Polizei und Staatsanwaltschaft keine Fakten, die eindeutige Rückschlüsse auf den Tötungsprozess zuließen. Wie und mit welchem Mittel die Kinder betäubt worden sein könnten, sei unklar. Mit Ergebnissen eines toxikologischen Gutachtens sei innerhalb der nächsten Tage zu rechnen.

Großmutter alarmierte Polizei

Nach einer Alarmierung durch die Großmutter hatten Polizisten am Donnerstag die fünf toten Kinder im Alter von anderthalb bis acht Jahren in der Familienwohnung in Solingen entdeckt – ein sechstes Kind, der elfjährige M*, überlebte. Den Ermittlern zufolge wurden die fünf Kinderleichen in ihren Betten gefunden. Anzeichen für scharfe oder stumpfe Gewalt gab es demnach nicht. Beamte hätten am Tatort eine Frühstückssituation vorgefunden.

„Es standen Schälchen auf dem Tisch. Die Mutter hat dann Kontakt zur Schule aufgenommen von M*. Unter einem Vorwand, nämlich einem Todesfall in der Familie, hat sie M* vorzeitig aus dem Unterricht geholt und hat sich dann mit ihm getroffen. Gemeinsam sind die beiden mit einem Zug Richtung Düsseldorf gefahren“, erklärte der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer.

Sie habe ihn zu seiner Großmutter nach Mönchengladbach bringen wollen, ihn dann aber alleine weiterfahren lassen. In einem Chat habe die 27-Jährige ihrer Mutter anschließend geschrieben, dass die Kinder tot seien.

Die dringend tatverdächtige Mutter hat sich nach Polizeiangaben vor einen einfahrenden Zug geworfen, wobei sie schwere Verletzungen erlitt und zunächst nicht vernehmungsfähig war. Sie schwebte nicht in Lebensgefahr, war aber zunächst weiter nicht vernehmungsfähig.

Derzeit gebe es laut den Ermittlern keine Hinweise auf eine psychische Vorerkrankung der 27-Jährigen. Anhaltspunkte für Auffälligkeiten in der Familie oder Kindswohlgefährdungen habe es ebenfalls nicht gegeben. (afp/reuters/sua)

