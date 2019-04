Felix Sturm weiter in Untersuchungshaft – Prüfungstermin am Mittwoch

Die Überraschung war groß, als am Samstag, 6. April, die Polizei auf der Fitnessmesse Fibo in Köln auftauchte und Ex-Boxweltmeister Felix Sturm verhaftete. Er wurde zur Untersuchungshaft in die JVA Ossendorf gebracht.

Der „Kölner Express“ vermutet hinter dem Umstand der Verhaftung des 40-jährigen Ex-Champions, dass eine Haftstrafe zu erwarten ist. Leichtere Fälle würden meist rasch und mit Geldstrafen beglichen. Es sehe eher düster aus für Felix Sturm, so das Blatt.

Die Redaktion des Express erfuhr aus Justizkreisen, dass die Beweise erdrückend sein.

Wie der „Kölner Stadtanzeiger“ schreibt, soll es einen Haftprüfungstermin am Mittwoch, 11 Uhr, geben. Dies hatte der Verteidiger von Felix Sturm, Gottfried Reims, der Zeitung auf Anfrage bestätigt.

Ein von Sturm auf Facebook um 13.19 Uhr von der Messe gepostetes Foto wurde demnach offensichtlich vor der Verhaftung gemacht. (sm)